1:3 in Wolfsburg : Situation in Hannover wird immer brenzliger

Situation in Hannover wird immer brenzliger

1:3 in Wolfsburg

Wolfsburg Trotz eines mutigen Auftritts von Hannover 96 hat sich der VfL Wolfsburg im Rennen um die Europa-League-Plätze gehalten. Für Hannover 96 wird die Lage immer bedrohlicher.

Hannover 96 hat im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga eine weitere bittere Niederlage kassiert. Trotz guter Leistung verlor der Tabellenletzte am Samstag das Nachbarschaftsduell beim VfL Wolfsburg mit 1:3 (1:1) vor gerade einmal 23 512 Zuschauern. Die 96-Führung durch Hendrik Weydandt (30. Minute) konterten Renato Steffen per Doppelpack (32./71.) und Jerome Roussillon (78.) zum glücklichen Erfolg des Europapokal-Aspiranten.

Damit endete auch eine erfolgreiche Serie Hannovers in Wolfsburg: Zum ersten Mal nach zuvor fünf Spielen beim VfL verlor 96 wieder beim Nachbarn. In der Hinrunde war beim 2:1 noch einer von bislang erst drei Saisonsiegen gelungen. Dies wäre auch diesmal möglich gewesen. In den entscheidenden Momenten fehlte den Gästen aber das nötige Glück. Nach 28 Spieltagen beträgt der Abstand auf den Relegationsrang 16 sieben Punkte. Wolfsburg hingegen sprang zumindest für eine Nacht zurück auf einen Europapokalplatz und ist nach den Samstags-Spielen Sechster.