Sieben Remis an einem Spieltag : Bundesliga-Klubs stellen Rekord ein

Sieben Remis an einem Spieltag

Berlin Am 21. Bundesliga-Spieltag endeten sieben von neun Partien mit einem Remis. Nur RB Leipzig und Eintracht Frankfurt konnten gewinnen. Zuletzt gab es sieben Unentschieden in der Saison 1998/99.

Das 3:3 (0:2) des FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld am Montagabend war bereits das siebte Unentschieden an diesem Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wie aus den Erhebungen des Datendienstleisters Opta hervorgeht, wurde damit der Bundesliga-Rekord von sieben Remis an einem Spieltag eingestellt. Insgesamt drei Partien des 21. Spieltags waren zuvor 0:0 ausgegangen, eine Begegnung endete 1:1, zwei Duelle 2:2. Nur RB Leipzig (2:1 gegen Augsburg) und Eintracht Frankfurt (2:0 gegen den 1. FC Köln) konnten gewinnen.