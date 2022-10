Verletzung am Mittelfuß : Schiedsrichter Ittrich fällt bis zum Jahresende aus

Verletzung am Mittelfuß

Hamburg Fußball-Schiedsrichter Patrick Ittrich muss verletzungsbedingt eine Zwangspause einlegen. „Das Jahr 2022 hat sich für mich auf dem Platz wohl erledigt. Der Mittelfußknochen hat etwas dagegen“, schrieb der 43-Jährige am Freitag bei Twitter.

Ein beigefügtes Bild zeigt seinen Fuß in einem Entlastungsschuh. Zuletzt pfiff Ittrich am 17. September die Bundesliga-Partie Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig (3:0). „Der Heilungsprozess ist im Gange. Es geht immer weiter!“, meinte der Hamburger. Bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) wird Ittrich für MagentaTV als Schiedsrichterexperte analysieren.