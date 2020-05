Bundesliga-Schiedsrichter : Brych findet Umgang mit Spielern nach der Corona-Pause „angenehmer“

Berlin Für Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych war der Umgang mit Spielern und Schiedsrichtern „angenehmer als vor der Pause“. Er hat eine positivere Grundstimmung unter den Beteiligten wahrgenommen.

„Aber ich habe in kurzen Smalltalks beim Warmmachen schon gemerkt, dass sich alle Beteiligten auf das Spiel gefreut haben - wohl wissend, dass es ein Privileg ist, so schnell wieder Fußballspielen zu dürfen“, sagte Brych. Diese positive Grundstimmung habe sich auf das Spiel übertragen. Mit dem Berlin-Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin geht es in der Bundesliga am Freitag weiter. Im Hinspiel hatten Fans bei dieser Begegnung beinahe einen Platzsturm verursacht - zumindest bleibt dem Unparteiischen diesmal auf jeden Fall erspart.