Kramer vor dem Aus : Glückloses Schalke verliert auch gegen Hoffenheim

Gelsenkirchen Im Heimspiel gegen Hoffenheim kämpfte Schalke-Trainer Frank Kramer auch um seine persönliche Zukunft. Doch die Trendwende gelingt nicht, die vierte Niederlage in Folge könnte Kramer den Job kosten.

Trainer Frank Kramer dürfte nach dem nächsten Rückschlag beim FC Schalke 04 kaum noch zu halten sein. Nach einer lange engagierten, aber glücklosen Leistung kassierte der Bundesliga-Aufsteiger beim 0:3 (0:2) am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim die vierte Niederlage in Serie. Die Sportliche Leitung hatte zuvor eine Reaktion des Teams gefordert, die in kämpferischer Hinsicht auch erfolgte - doch Punkte wanderten erneut keine auf das Konto. Stattdessen hatte das Kramer-Team viel Pech bei zwei Pfostentreffern und zwei berechtigten Elfmetern für Hoffenheim, die aber erst nach Intervention des Videoschiedsrichters gegeben wurden.