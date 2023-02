Torlosserie beendet Schalke sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

Die Null fällt - und Schalke 04 steigt wieder in den Abstiegskampf ein. Die königsblauen Torlos-Rekordler der Fußball-Bundesliga bezwangen im Kellerduell den VfB Stuttgart mit 2:1 (2:0) und verkürzten den Rückstand zum rettenden 15. Tabellenplatz auf drei Punkte. Mit dem ersten Sieg nach 109 Tagen startete das Schlusslicht erfolgreich in die offiziell ausgerufenen „Wochen der Wahrheit“, die am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) im kleinen Revierderby beim Vorletzten VfL Bochum ihre Fortsetzung finden.