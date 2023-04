Herber Rückschlag im Abstiegskampf Freiburg deklassiert Schalke und träumt von der Champions League

Zu Beginn des zweiten Durchgangs waren die Gäste wesentlich präsenter als in der ersten Hälfte. Die gute Phase dauerte aber nur bis zum Treffer Hölers. Gregoritsch hätte in der 64. Minute weiter erhöhen können. Fünf Minuten später arbeitete Grifo weiter an seiner mangelhaften Chancenverwertung. Ginter traf nach einer Ecke.