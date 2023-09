Bundesliga BVB dreht dramatische Partie, drei Teams weiter sieglos

Xavi Simons (6.), Lois Openda (11.) und David Raum (27.) trafen für die Leipziger, die nun mit Rückenwind in die Königsklasse starten können. Bereits am Dienstag steht in der Schweiz das Auftaktspiel bei den Young Boys Bern an (18.45 Uhr/DAZN). Der FCA, der erst in der zweiten Hälfte ins Spiel fand, muss derweil weiter auf den ersten Saisonerfolg warten.