Bundesliga kompakt 23 Tore in fünf Spielen - Stuttgart erster Tabellenführer

Gladbach ging durch Ko Itakura in der 13. Minute in Führung, der neue Mittelstürmer Tomas Cvancara erhöhte (27.). Doch der FCA schlug durch Elvis Rexhbecaj postwendend zurück (29.). Auch nach dem 1:3 durch Nathan Ngoumou (37.) steckten die Gastgeber nicht auf: Maximilian Bauer (41.) und Sven Michel (45.+7) per Foulelfmeter glichen in einer furiosen ersten Hälfte noch aus. Ruben Vargas drehte die Partie (76.), ehe Cvancara in der siebten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter doch noch für einen verdienten Gladbacher Punktgewinn sorgte.