Spielplan, Anstoßzeiten, TV Was Sie zur Bundesliga-Saison 2024/25 wissen müssen

Nach Spieltag 15 geht es für die Bundesliga-Teams in die Winterpause. Das letzte Spielwochenende ist vom 20. bis 22. Dezember. Viel Zeit zur Regeneration gibt es nicht. Schon am 10. Januar geht es wieder weiter. Es folgt die einzige „Englische Woche“, in der also auch direkt unter der Woche am Dienstag und Mittwoch gespielt wird.