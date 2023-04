Bundesliga Remis in Köln - Mainz verpasst Sprung auf Rang sechs

Nach einer ereignisarmen ersten Viertelstunde nutzten die Gäste die erste gute Möglichkeit der Partie zur Führung. Nach einer Flanke von Kapitän Silvan Widmer musste Ajorque nur noch den Fuß hinhalten. Der Franzose traf damit im dritten Spiel in Folge und stellte gleichzeitig einen Mainzer Vereinsrekord auf: Nie zuvor hatte der FSV in 14 Bundesliga-Spielen in Folge mindestens ein Tor erzielt.