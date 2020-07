2:2 beim 1. FC Heidenheim : Werder Bremen zittert sich zum Klassenerhalt

Heidenheim Werder Bremen bleibt in der Bundesliga und hat den erstmaligen Aufstieg des 1. FC Heidenheim verhindert. Den Bremern genügte im Relegations-Rückspiel beim Zweitligisten ein 2:2, nach dem 0:0 im Hinspiel gab das Auswärtstor den Ausschlag.

"Wenn man sieht, was wir für eine Saison hatten, wie schwer es von Anfang an war, dann ist das jetzt eine ganz, ganz große Erleichterung", sagte Werder-Kapitän Davy Klaassen bei Amazon Prime.

Der viermalige Meister, der lediglich 1980/81 zweitklassig gewesen war, ging in einem hektischen und umkämpften Geisterspiel bereits in der 3. Minute durch ein Eigentor von Norman Theuerkauf in Führung, Ludwig Augustinsson (90.+4) legte erst in der Nachspielzeit nach.