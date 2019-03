Auf- und Abstieg: Bundesliga-Relegation findet Ende Mai statt

Frankfurt am Main Die Deutsche Fußball-Liga hat die Termine für den Bundesligaendspurt bekanntgegeben. Auch das Datum für den Supercup steht schon fest.

Ende Mai werden in der Fußball-Bundesliga die Relegationsspiele um den Auf- und Abstieg bzw. den Klassenverbleib ausgetragen. Das Hinspiel zwischen dem Tabellen-16. der Bundesliga und dem Tabellen-Dritten der 2. Bundesliga wird am Donnerstag, 23. Mai 2019, ausgetragen - das Rückspiel findet am Montag, 27. Mai, statt. Das Hinspiel zwischen dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga und dem Tabellen-Dritten der 3. Liga findet am Freitag, 24. Mai, statt - das Rückspiel am Dienstag, 28. Mai.