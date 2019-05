Am 23. und 27. Mai : Bundesliga-Relegation erstmals nur im Eurosport Player

Düsseldorf Die Termine für die Bundesliga-Relegation stehen fest. Die DFL terminierte die Spiele auf den 23. und 27. Mai. Erstmals werden die Spiele nur im Pay-TV zu sehen sein.

Die erstmals nur im Eurosport Player zu sehenden Bundesliga-Relegationsspiele finden am 23. und 27. Mai statt. Dies gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch bekannt. Am Donnerstag, den 23. Mai (20.30 Uhr), spielt zunächst der Erstliga-16. gegen den Zweitliga-3. Am Montag, den 27. Mai (ebenfalls 20.30 Uhr), hat der Zweitligist Heimrecht. Erstmals werden die Ausscheidungsspiele nur im Bezahlfernsehen übertragen, wie im Bundesliga-TV-Vertrag festgelegt.