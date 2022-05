Saison 1985/86: Borussia Dortmund - Fortuna Köln

Die Duelle zwischen dem BVB und Fortuna Köln nehmen einen Ehrenplatz in der Geschichte der Dortmunder ein. Zweitligist Köln hat das Hinspiel 2:0 gewonnen und führt im Westfalenstadion zur Halbzeit 1:0. Die Borussia dreht die Partie in einer nervenaufreibenden zweiten Hälfte. Erst in der 90. Minute erzielt Jürgen Wegmann das 3:1 und rettet die Dortmunder ins Entscheidungsspiel. "Das Stadion ist förmlich explodiert", erinnert sich BVB-Spielmacher Marcel Raducanu noch Jahre später. Hätte Wegmann nicht getroffen, wäre Dortmund abgestiegen. Das dritte Spiel in Düsseldorf gewinnt der BVB mit 8:0.