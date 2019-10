Bundesliga-Rekord : Lewandowski übertrifft Aubameyang

München Torjäger Robert Lewandowski hat einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Erst vergangene Woche hatte er den Wert des ehemaligen Dortmund-Stürmers Pierre-Emerick Aubameyang egalisiert.

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist der erste Spieler in 57 Jahren Fußball-Bundesliga, der an den ersten neun Spieltagen einer Saison jeweils getroffen hat. Der polnische Fußball-Nationalspieler erzielte am Samstag im Heimspiel gegen Union Berlin sein insgesamt schon 13. Saisontor für den deutschen Meister. Der Mittelstürmer war in der 53. Spielminute zum 2:0 erfolgreich.