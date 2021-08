Bundesliga-Rechte 2021/2022 : Welcher TV-Sender und Streaming-Dienst zeigt welche Spiele?

Düsseldorf Wie schon in den vergangenen Spielzeiten teilen sich auch in der Bundesliga-Saison 2021/22 mehrere Anbieter die Live-Übertragungsrechte. Ein Überblick, wann und wo welche Spiele laufen.

Ab der Saison 2021/2022 teilen sich drei Sender die Rechte an der Live-Übertragung der Bundesligaspiele: Dazn, Sky und überraschenderweise auch Sat.1. Der TV-Sender hat sich das „Free Live“-Paket gesichert. Zu den Begegnungen bei Sat.1 gehören der Supercup sowie Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag. Dazu kommen vier Relegationsspiele und das Auftaktspiel der 2. Bundesliga. ARD, ZDF, Sky, Sport 1 und Bild bieten zudem die Highlights der Spieltage an. Der Medienkonzern Axel Springer zeigt Höhepunkte aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga unmittelbar nach Abpfiff gegen Bezahlung, weiterhin über "Bild.de". Neu ist, dass ARD, ZDF und Sport1 immer ab Montag um 0 Uhr die Highlights aller Spiele im Internet zeigen dürfen.