Bundesliga-Rechte ab 2021/2022 : Welcher TV-Sender und Streaming-Dienst zeigt welche Spiele?

Düsseldorf Wie schon in den vergangenen Spielzeiten teilen sich auch ab der Bundesliga-Saison 2021/22 mehrere Anbieter die Live-Übertragungsrechte. Ein Überblick, wann und wo welche Spiele laufen.

Ab der Saison 2021/2022 teilen sich drei Sender die Rechte an der Live-Übertragung der Bundesligaspiele: Dazn, Sky und überraschenderweise auch Sat.1 . Der TV-Sender hat sich das „Free Live“-Paket gesichert. Zu den Begegnungen bei Sat.1 gehören der Supercup sowie Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag. Dazu kommen vier Relegationsspiele und das Auftaktspiel der 2. Bundesliga. ARD, ZDF, Sky, Sport 1, Bild und Dazn zeigen zudem die Highlights der Spieltage.

Wie bereits in der kommenden Saison 2020/21 wird es in der Bundesliga keine Montagsspiele mehr geben. Außerdem wird der Sonntag neu aufgeteilt. Die Spiele in der Bundesliga werden dann um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und um 19.30 Uhr angestoßen.