Nach Bayern und Leverkusen : Auch Leipzig will Pokalspiel verlegen

Nach dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen will auch Fußball-Bundesligist RB Leipzig sein anstehendes DFB-Pokalspiel ins kommende Jahr verlegen. „Ähnlich wie Leverkusen und Bayern hatten wir eine sehr lange Saison. Da zählen für uns die gleichen Argumente“, sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Samstag vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen im TV-Sender Sky. RB muss in der zweiten Runde am 22. Dezember bei Ligarivale FC Augsburg antreten.