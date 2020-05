Meisterträume geplatzt : Leipzig verpasst gegen Hertha in Unterzahl Sprung auf Platz zwei

Leipzig verpasst gegen Hertha in Unterzahl Sprung auf Platz zwei

Leipzig RB Leipzig hat einen Sieg gegen Hertha BSC in Unterzahl verpasst und kann die Bayern-Jagd abblasen. Die Sachsen trennten sich von den Berlinern trotz halbstündiger Unterzahl 2:2. Borussia Dortmund bleibt Zweiter.

RB Leipzig hat im Kampf um die Champions-League-Plätze zu Hause erneut Punkte liegen gelassen und den Sprung auf Platz zwei verpasst. Elf Tage nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg kam die Elf von Trainer Julian Nagelsmann in einem umkämpften Spiel gegen Hertha BSC nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und ließ die Patzer der Konkurrenz ungenutzt.

Marko Grujic (9.) brachte die Berliner in Führung, Leipzigs Nationalspieler Lukas Klostermann (24.) und Herthas Keeper Rune Jarstein (68.) per kuriosem Eigentor sorgten für die Leipziger Tore. RB-Nationalspieler Marcel Halstenberg (63.) musste nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz - und der Hertha gelang per Foulelfmeter der Ausgleich durch Krzysztof Piatek (82.).