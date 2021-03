Bundesliga-Zusammenfassung : Leipzig unterstreicht Titelambitionen - Frankfurt kassiert nächsten Dämpfer

Düsseldorf RB Leipzig hat seine Titelambitionen beim SC Freiburg untermauert, der VfL Wolfsburg kassierte im Kampf um die Champions-League-Ränge einen Dämpfer. Hertha BSC gelang ein Befreiungsschlag.

RB Leipzig hat im Titel-Zweikampf mit dem FC Bayern München eindrucksvoll vorgelegt und zumindest für wenige Stunden die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich am Samstag souverän mit 3:0 (1:0) beim SC Freiburg durch und schob sich dadurch mit einem Punkt vor den Rekordmeister. Im Topspiel gegen Borussia Dortmund können die Münchner am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) aber nachlegen.

Christopher Nkunku (41. Minute), Alexander Sörloth (64.) und Emil Forsberg (79.) sorgten mit ihren Toren für den sechsten Leipziger Bundesliga-Sieg in Serie. Während sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bei sonnigem Wetter im Schwarzwald-Stadion wie eine Meistermannschaft präsentierte, zeigten die Freiburger eine ihrer schwächsten Saisonleistungen.

RB musste jedoch zunächst viel Geduld aufbringen. Freiburg stand von Beginn an extrem tief und verteidigte fast jeden Gäste-Angriff mit der kompletten Mannschaft. RB hatte dadurch fast permanent den Ball, fand aber erst keine Lösungen gegen das Bollwerk der Gastgeber. SC-Coach Christian Streich war damit lange zufrieden. „Widerstand, Widerstand“, forderte Streich immer wieder von seinen Spielern.

Wie von fast allen Freiburger Spielern war aber auch von Schmid nicht viel zu sehen. Stattdessen wiederholte sich die Geschichte aus der ersten Halbzeit: einen erneuten Fehler der Gastgeber nutzte Leipzig eiskalt aus. Diesmal konnte Nicolas Höfler den Ball im Zentrum nicht richtig verarbeiten, wieder ging der starke Kampl dazwischen. Über zwei schnelle Stationen landete der Ball bei Sörloth, der flach einschob. Auch das 3:0 leitete Kampl mit einem Pass auf den Norweger ein, der diesmal in den Rückraum auf den eingewechselten Forsberg ablegte. Der Schwede zirkelte den Ball rechts unten ins Netz.

Nach Wirbel um Bobic: Frankfurt muss nächsten Dämpfer wegstecken

Eintracht Frankfurt ist nach dem Wirbel um Sportvorstand Fredi Bobic im Rennen um die Champions League erneut ins Straucheln geraten. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter musste sich gegen den VfB Stuttgart mit einem 1:1 (0:0) begnügen und gibt in der Fußball-Bundesliga allmählich die ausgezeichnete Ausgangsposition im Rennen um die Königsklasse aus der Hand.

Nachdem in der vergangenen Woche die Serie von elf Ligaspielen ohne Niederlage in Bremen (1:2) gerissen war, ist bei den Hessen trotz des Treffers von Filip Kostic (69.) die Euphorie nach dem zweiten enttäuschenden Auftritt nacheinander vorerst verpufft. Sasa Kalajdzic (68.) hatte die Stuttgarter in Führung gebracht.