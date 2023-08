5:1-Kantersieg RB Leipzig überrollt Stuttgart in Halbzeit zwei

Auch Roses Mannschaft kam mit Wut im Bauch aus der Pause, Kapitän Willi Orban scheiterte mit einem Kopfball am sensationell reagierenden Nübel (47.) - ehe der VfB-Keeper wenig später zur tragischen Figur wurde. Der 26-Jährige schoss Henrichs so unglücklich an, dass der Ball ins Tor flog. Wenig später hatte der Keeper Glück, als Openda beim vermeintlichen Treffer zum 2:1 nach einem erneuten Patzer im Abseits stand (53.). Doch die Leipziger spielten sich in der Folge in einen Rausch - und bei den Treffern von Olmo, Openda, Kampl und Simons hatte Nübel dann keine Abwehrchance.