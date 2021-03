Infektionszahlen zu hoch : „Völlig illusorisch“ - RB Leipzig gegen Bayern ohne Fans

Leipzig Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und Bayern München findet ohne Zuschauer statt. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hält eine Rückkehr von Fans momentan für „völlig illusorisch“. Grund dafür sind die Coronazahlen in Sachsen.

Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Bayern München wird ohne Zuschauer stattfinden. „Momentan ist es völlig illusorisch, in Sachsen und Leipzig vor Zuschauern zu spielen. Das ist in den nächsten Wochen nicht denkbar. Wir können uns vorstellen, dass wir im Mai oder Juni Fahrt aufnehmen“, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Montag. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass über ein Pilotprojekt 999 Zuschauer zu dem Spiel am 3. April dürfen.