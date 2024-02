„Es beginnt zu kippen“ Profis schimpfen über Fan-Proteste

„Es muss so schnell wie möglich eine Lösung gefunden werden. Noch diese Woche, nicht nächste Woche. So kann es nicht weitergehen“, schimpfte der genervte Nationalspieler Niclas Füllkrug im ZDF - und schob den Fans eine Mitverantwortung für das magere Remis von Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg (1:1) zu. Das Spiel sei „kaum bewertbar. Es ist ultra schwer, so an Top-Leistung zu kommen“. Es sei „irgendwann mal gut“, meckerte auch BVB-Kapitän Emre Can: „Wir leiden extrem darunter.“