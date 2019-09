Bundesliga-Premiere : Gelb-Rot für Mainzer Trainer Schwarz

Der Mainzer Trainer Sandro Schwarz flog bei der 0:1-Pleite gegen den VfL Wolfsburg per Gelb-Rot vom Platz. Die Emotionen hatten ihm einen Streich gespielt.

Sandro Schwarz war nicht mehr zu halten. Der emotionale Trainer des FSV Mainz 05 stürmte auf den Platz, wurde von Schiedsrichter Felix Brych (München) zunächst verwarnt. Als der Fußballlehrer darauf hämisch applaudierte, gab es Gelb-Rot für Schwarz in der sechsten Minute der Nachspielzeit: Als erster Trainer in der Bundesliga-Historie wurde der Coach vom Platz gestellt, Mainz erlebte eine Premiere in der 57. Bundesliga-Saison.