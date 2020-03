DFL pausiert Spielbetrieb : Was Fans nach dem Bundesliga-Stopp wissen müssen

Was Fans nach dem Bundesliga-Stopp wissen müssen

Düsseldorf Die Bundesliga stellt den Spielbetrieb wegen Corona vorerst bis zum 2. April ein. Für die Fußballfans stellen sich trotzdem oder jetzt erst recht eine Menge Fragen, wie es weitergeht. Unsere Redaktion versucht sich an Antworten.

Während in Italien, Spanien oder Frankreich der Ligabetrieb wegen der Corona-Pandemie längst abgebrochen war und auch die Uefa die Europapokalspiele der nächsten Zeit aussetzte, brauchte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag lange, bis auch sie ihren Spielbetrieb vorerst einstellte.

Zunächst sollte der Spieltag am Wochenende noch ohne Zuschauer stattfinden, am frühen Abend knickte der Ligaverband dann doch unter dem Druck der Ereignisse ein. Der Spielbetrieb in der Bundesliga und 2. Bundesliga ruht demnach ab sofort und bis einschließlich 2. April. Für die Fußballfans stellen sich trotzdem oder jetzt erst recht eine Menge Fragen, wie es weitergeht.