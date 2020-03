Könnten die Profiligen aufgestockt werden?

Auch das ist denkbar. Das Szenario könnte beispielsweise so aussehen, dass in der kommenden Saison 20 oder 21 Mannschaften in der Bundesliga spielen. Dies würde dann allerdings auch in den unteren Ligen fortgesetzt werden müssen. Die DFL und der DFB würden sich damit also ein weiteres großes Problem ins Haus holen.