Bundesliga arbeitet an Konzepten : Noch keine Entscheidung über Fan-Rückkehr in Stadien

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Die Profi-Klubs hoffen darauf, dass noch während der Hinrunde der Fußball-Bundesliga wieder Zuschauer in die Stadien dürfen. Dafür arbeiten sie an Konzepten. Die Landesregierung zeigt sich noch zurückhaltend und will erst einmal abwarten.

Die professionellen Fußball-Klubs in NRW arbeiten daran, dass zur neuen Saison zumindest ein Teil der Fans in die Stadien zurückkehren dürfen. Entsprechende Pläne sollen sich unter anderem bei Borussia Dortmund in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Und auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) beschäftigt sich mit verschiedenen Szenarien und zeigt sich vorsichtig optimistisch. Trotz der Verbots von Großveranstaltungen ist die DFL hoffnungsfroh, dass auch vor dem 31. Oktober schon vereinzelt Fans in die Stadien dürfen.

Voraussetzung sind laut DFL-Chef Christian Seifert ein Hygienekonzept und die Nachverfolgung der Besucher. „An einem solchen Leitfaden arbeiten wir, da gibt es erste Gedanken, die wir mit dem Bundesgesundheitsministerium austauschen“, sagte Seifert der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Die DFL hatte im Frühjahr ein weltweit gelobtes und letztlich auch erfolgreiches Konzept zur Beendigung der Bundesliga-Saison auf den Weg gebracht. Nun sei es „die nächste große Herausforderung, einen Regelbetrieb in dieser Corona-Situation zu etablieren“, sagte Seifert. Klar scheint, dass wirklich volle Stadien noch auf lange Sicht utopisch sind – mindestens bis es einen Impfstoff gibt.

Foto: bauch, jana (jaba) 49 Bilder So sieht der Borussia-Park mit Pappkameraden aus

Beim Land NRW will man noch nicht über mögliche Aufweichungen orakeln. „Mit großer Freude haben wir gesehen, wie die 1. und 2. Fußballbundesliga mit den Hygienekonzepten der DFL die vergangene Saison zu Ende gespielt hat. Zugleich freuen wir uns sehr darüber, dass die Uefa ihr Endturnier der Europa League in Nordrhein-Westfalen im August austragen wird“, heißt es von einem Sprecher der Landesregierung auf Anfrage unserer Redaktion. „Der Wusch der Vereine nach Zuschauerinnen und Zuschauern sowie der Fans nach Besuch ihres Stadions ist verständlich. Dies wird für die neue Saison von der weiteren epidemiologischen Entwicklung sowie entscheidend von der Konzepten der DFL und der Vereine abhängen. Dabei werden auch Fragen zu einer Kontaktverfolgung oder zum An-und Abreiseverkehr zu klären sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die einzelnen Konzepte darstellen.“

(gic)