Wann rollt der Ball wieder? Bei dieser Frage kommt es nicht allein auf die Liga-Bosse an. Erst beraten Bundesregierung und Ministerpräsidenten am Mittwoch, 15. April 2020, in Berlin über mögliche Lockerungen der harten Beschränkungen in der Corona-Krise. Dann entscheidet am Freitag eine außerordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga über eine mögliche Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison mit Geisterspielen. Wir zeigen, auf wen es besonders ankommen könnte.