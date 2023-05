"Mia warn hier" So reagiert das Netz auf Bayerns Niederlage gegen Leipzig

RB Leipzig schockt die Bayern, gewinnt mit 3:1 in der Münchner Arena und serviert Borussia Dortmund damit auf dem Silbertablett die große Chance, am Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zu übernehmen.

Auch im Netz war dieses Spiel natürlich Gesprächsthema. Wir haben die Reaktionen zum Sieg der Leipziger in München zusammengetragen.