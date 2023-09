Bundesliga kompakt Negativlauf von Köln und Union hält an - Wolfsburg feiert Heimsieg

Düsseldorf · Der 1. FC Köln muss auch nach dem 6. Spieltag auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga warten. Auch für Union Berlin läuft es derzeit nicht. Das 0:1 in Heidenheim ist bereits die fünfte Pflichtspielpleite in Folge. Die Samstagsspiele in der Zusammenfassung.

30.09.2023, 17:31 Uhr

Stuttgarts Torschütze Deniz Undav (r) jubelt nach seinem Treffer zum 1:0. Foto: dpa/Marius Becker

1. FC Köln - VfB Stuttgart 0:2 (0:0) Der VfB Stuttgart hat seinen Höhenflug in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und den vierten Sieg nacheinander gefeiert. Beim 1. FC Köln erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß ein 2:0 (0:0) und triumphierte auch ohne Treffer seines Torjägers Serhou Guirassy, der erstmals in dieser Saison leer ausging. Stattdessen sorgte der eingewechselte Deniz Undav (68., 88.) für den Erfolg des VfB, der nun bei fünf Siegen aus den ersten sechs Saisonstehen steht. Davon ist der FC weit entfernt: Das Team von Trainer Steffen Baumgart steckt mit nur einem Punkt weiter im Tabellenkeller fest und belohnte sich für einen couragierten Auftritt nicht. 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin 1:0 (0:0) Die Ergebniskrise verschärft sich immer weiter: Union Berlin geht nach der fünften Pflichtspielniederlage in Serie stark angeschlagen in die historische Heimspielpremiere in der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verlor am Samstag auch ihr Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim mit 0:1 (0:0) und verpasste es, drei Tage vor dem Königsklassen-Duell mit Sporting Braga dringend benötigtes Selbstvertrauen zu tanken. Füllkrugs Premierentor leitet BVB-Sieg bei TSG Hoffenheim ein Tabellenführer für eine Nacht Füllkrugs Premierentor leitet BVB-Sieg bei TSG Hoffenheim ein Jan-Niklas Beste (59.) erzielte per direktem Freistoß das entscheidende Tor für die Heidenheimer, die mit ihrer mutigen Spielweise für ein erneutes Achtungszeichen sorgten und den zweiten Sieg ihrer noch jungen Bundesliga-Geschichte feiern durften. Für Union steht dagegen die schlechteste Serie seit dem Beginn der Premierensaison im Oberhaus 2019 zu Buche. VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0) Das Warten geht auch nach 329 Tagen weiter: Die Auswärts-Misere von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga nimmt einfach kein Ende. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller verlor am sechsten Spieltag verdient mit 0:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg und bleibt damit im Jahr 2023 auswärts ohne Sieg (sechs Unentschieden, sieben Pleiten). Toptorjäger Jonas Wind (31./84.) traf doppelt für die Wölfe, bei der Eintracht sah Spielmacher Mario Götze zu allem Überfluss auch noch die Gelb-Rote Karte (59.). Frankfurt agierte vor 28.323 Zuschauern insgesamt zu passiv und zaghaft, damit musste Toppmöller im zehnten Pflichtspiel als Eintracht-Trainer seine erste Niederlage hinnehmen. Die Hessen bleiben damit als Achter im Niemandsland der Tabelle hängen, Wolfsburg klettert nach dem dritten Heimsieg unter dem ehemaligen SGE-Coach Niko Kovac auf Platz sieben. Frankfurts letzter Bundesliga-Auswärtssieg datiert vom 5. November 2022 (2:1 beim FC Augsburg).

(lonn/SID)