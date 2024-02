FCA dreht die Partie spät Müde Freiburger verlieren trotz Führung in Augsburg

Vincenzo Grifo hatte die Gäste in der 19. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. Lange sah es nach dem siebten Freiburger Sieg nacheinander gegen den FCA aus. Nach dem 120-Minuten-Kraftakt gegen den RC Lens, bei dem die Freiburger am Donnerstagabend einen 0:2-Rückstand noch in ein 3:2 nach Verlängerung verwandeln konnten, war bei den Gästen vor 28 894 Zuschauern in der Augsburger Arena zu früh der Tank leer.