Bundesliga Möglicher Tuchel-Nachfolger soll bei seinem Verein verlängern

Allerdings gilt Hoeneß bei der Besetzung des Postens nur als Außenseiter. So werden Xabi Alonso vom Meisterschaftsfavoriten Bayer Leverkusen höher gehandelt. Zudem sind mit Zinedine Zidane oder José Mourinho auch zwei europäische Top-Trainer auf dem Markt. Dennoch hatte sich Sky-Experte Dietmar Hamann für den Stuttgart-Coach als Tuchel-Nachfolger ausgesprochen: „Ich würde fast dazu tendieren zu sagen: Lasst es Sebastian Hoeneß machen“, erklärte der 50-jährige Ex-Nationalspieler in seiner Kolumne für den Sender Sky und begründete dies so: „Die menschliche Komponente ist in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren verloren gegangen. Der Verein muss wieder menscheln, wie man in Bayern sagt, und zwar auf allen Ebenen. Hoeneß könnte dazu beitragen.“