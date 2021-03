Wegen Quarantäne-Fällen : Mehrere Profi-Klubs beantragen staatliche Corona-Entschädigungen

Wolfsburg Mehrere deutsche Profifußball-Klubs, darunter ein Bundesligist, haben während der Corona-Krise Anträge auf staatliche Entschädigungszahlungen gestellt, nachdem sich Spieler oder Mitarbeiter auf behördliche Anordnung hin in Quarantäne begeben mussten.

Der VfL Wolfsburg, Erzgebirge Aue, Hannover 96 und Dynamo Dresden bestätigten am Freitag zumindest in Grundzügen einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Der Wolfsburger Finanz-Geschäftsführer Tim Schumacher erklärte auf Nachfrage allerdings auch: „Es trifft nicht zu, dass für die entsprechenden Spieler bereits Erstattungsanträge gestellt wurden. Hier sind wir noch in der Prüfung.“