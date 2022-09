„Kein Spiel mehr“ : VfL Wolfsburg mustert Max Kruse aus

Wolfsburg Nach dem ersten Saisonsieg des VfL Wolfsburg bei Eintracht Frankfurt sorgt Trainer Niko Kovac für eine Überraschung. Stürmer Max Kruse, der schon gar nicht mehr dabei war, wird nicht mehr für die Niedersachsen spielen.

Das Aus für Angreifer Max Kruse teilte Niko Kovac emotionslos, aber bestimmt mit. „Er wird kein Spiel mehr für uns machen“, sagte der Cheftrainer des VfL Wolfsburg nach dem 1:0 (0:0) am Samstag bei Eintracht Frankfurt . Es war das etwas überraschende nächste Kapitel wochenlanger Querelen um den Ex-Nationalspieler, der im Winter eigentlich gekommen war, um den niedersächsischen Fußball-Bundesligisten besser zu machen. In Frankfurt stand er schon nicht mehr im Kader.

„Es ist so, dass wir die Entscheidung getroffen haben, dass Max uns in dieser Situation nicht helfen kann“, sagte Kovac. In den vergangenen Wochen seien von Kruse „keine Impulse und keine konstruktive Mitarbeit“ gekommen, betonte der Coach. Kruse galt schon immer als genialer Solist und weniger als Teamplayer. Der Vertrag des 34-Jährigen ist noch bis 2023 gültig. Am Training darf er weiter teilnehmen.