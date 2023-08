Nach Patzer von Trapp Marmoush rettet Frankfurt spät einen Punkt in Mainz

Auf das zweite Duell in den Play-offs am Donnerstag wollte Trainer Dino Toppmöller eigentlich keine Rücksicht nehmen. Dennoch nahm der Coach bei der von einer Erkältungswelle geplagten SGE vier Wechsel im Vergleich zum Hinspiel in Bulgarien vor. Die Mainzer mussten dagegen kurzfristig auf Ludovic Ajorque verzichten. Für den Angreifer, der sich beim Aufwärmen am Oberschenkel verletzte, startete Nelson Weiper.