Marktwert vs. Ligarang : „Sag mir, wen du hast und ich sag dir, wie vielter du wirst“ - nur drei Ausnahmen

Foto: dpa/Uli Deck

Düsseldorf Bayern ist Meister und SC Paderborn abgestiegen. Klar, denken sich viele Fußball-Fans. Ihre Kader sind jeweils am meisten und am wenigsten wert. Doch was ist dran an der These? Ein Blick auf die Marktwerte der Klubs und ihre Tabellenplatzierung am Saisonende.

„Geld schießt keine Tore“ war sich Otto Rehhagel einst sicher. Ob er dieses Statement angesichts von 100 Toren von Meister und Krösus Bayern München noch immer unterschreiben würde - ungewiss. Dass es zwischen Marktwerten und Resultaten einen Zusammenhang gibt, dürfte unbestreitbar sein. Doch wie ausgeprägt ist er wirklich? Haben Teams ohne finanzielle Mittel überhaupt noch eine Chance? Und garantieren teure Spieler Erfolg?

Dazu haben wir den Marktwert mit Stichtag 15. August 2019 - ein Tag später begann die Bundesliga - mit der Platzierung in der Endtabelle verglichen.

Sag mir deinen Marktwert und ich sage Dir, welchen Tabellenplatz du am Saisonende hast. In der abgelaufenen Saison schien der Marktwert ein ausgesprochen guter Indikator zu sein, auf welchem Tabellenplatz Teams am Saisonende stehen würden. Mehr als zwei Drittel (13) aller Mannschaften erreichten entweder genau den Platz, den sie auch in der Marktwert-Tabelle einnahmen oder waren nur um einen Rang besser oder schlechter. Von den übrigen fünf Teams performten nur drei Mannschaften signifikant besser oder schlechter als ihr Marktwert es vor der Saison vermuten ließ.

Vier Klubs landeten exakt auf dem gleichen Platz, den sie auch in der Marktwert-Tabelle einnahmen: Das Spitzentrio Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sowie Schlusslicht SC Paderborn.

Vier Klubs schnitten um eine Position besser ab als in der Marktwerttabelle. Borussia Mönchengladbach wurde Vierter, hatte aber nur den fünftteuersten Kader. Die TSG Hoffenheim erreichte mit dem siebtwertvollsten Team Platz sechs. Auch Eintracht Frankfurt (Platz 9) und der 1. FC Köln (Platz 14) gehörten zu dieser Gruppe.

Fünf Vereine erreichten derweil knapp nicht den Platz ihres Marktwerts. Sie waren eine Position schlechter: Bayer Leverkusen (Platz 5), VfL Wolfsburg (Platz 7), Mainz 05 (Platz 13), FC Augsburg (Platz 15) und auch Fortuna Düsseldorf (Platz 17), die gemessen an ihrem Marktwert auf dem Relegationsplatz hätte stehen müssen.

Hertha BSC und Schalke 04 schnitten ebenfalls schlechter ab, als der Wert der Spieler erkennen lassen würde. Hertha wurde mit dem achtwertvollsten Kader nur Zehnter, schnitt also zwei Plätze schlechter ab. Die Gelsenkirchener, die nach der Hinrunde noch Fünfter waren, wurden schließlich nur Zwölfter. Drei Plätze schlechter als ihr Platz in der Marktwert-Tabelle.

Deutliche Ausreißer gab es nur drei:

Werder Bremen: Die Hanseaten, die am Montag im Rückspiel der Relegation beim 1. FC Heidenheim um den Ligaverbleib kämpfen, hätten viel besser abschneiden müssen. Als Tabellen-16. platzierten sie sich fünf Plätze schlechter als in der Marktwerttabelle, in der sie Platz 11 einnahmen.

Union Berlin: Viele hielten Union Berlin, das erst über die Relegation den Aufstieg geschafft und den VfB Stuttgart für ein Jahr in die 2. Bundesliga geschickt hatte, für den zweiten sicheren Absteiger neben den Paderbornern. Doch obwohl die Köpenicker hinter Padeborn den zweitgünstigsten Kader der Liga hatten, schnitt die Mannschaft von Urs Meier überraschend als Elfter ab. Sechs Positionen besser als in der Marktwert-Tabelle.