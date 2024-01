Bundesliga Götzes Treffer reicht Frankfurt zum Sieg gegen Mainz

Rio-Weltmeister Mario Götze hat Eintracht Frankfurt mit seinem ersten Saisontor zum Sieg in einem zähen Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 geführt. Dank Götzes Kopfballtreffer (73. Minute) zum 1:0 (0:0) vor 58.000 Zuschauern festigten die Hessen am Freitagabend ihren Tabellenplatz in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga, die Fans können von der Champions League träumen. Dagegen droht den Mainzern nach der achten sieglosen Partie am Wochenende der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz.