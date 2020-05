DFL-Boss Seifert : Bundesliga „wird nicht so sein“ wie vorher

Frankfurt Geschäftsführer Christian Seifert von der Deutschen Fußball-Liga hat betont, dass die Fortsetzung der Bundesliga als „absoluter Notbetrieb“ zu verstehen ist. Die Liga nimmt nach zweimonatiger Pause wegen der Coronavirus-Pandemie am 16. Mai den Betrieb wieder auf.

Für DFL-Geschäftsführer Christian Seifert wird die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga nicht mehr viel mit Normalität zu tun haben. „Zum einen wurde auch in der Presse oft kommuniziert: Die Bundesliga darf wieder spielen. Ich glaube, das entspricht nicht der Realität. Was Sie da sehen werden, ist ein absoluter Notbetrieb an Bundesliga“, sagte Seifert am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. „Der Eindruck, der erweckt wurde, die Bundesliga wird jetzt wieder so sein wie vorher, das wird nicht so sein.“