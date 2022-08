Keine „notwendigen Voraussetzungen“ : Landespolizeipräsidium räumt nach Kontrolle von Bremer Fans Fehler ein

Wolfsburg Nach der vieldiskutierten Kontrolle Bremer Fußballfans durch die Wolfsburger Polizei hat das Landespolizeipräsidium Niedersachsen Fehler eingeräumt.

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung hieß es, dass die Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt am Wolfsburger Bahnhof eine „Kontrollstelle“ eingerichtet habe. An einer solchen müssten sich laut Paragraph 14 des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) „nicht nur bestimmte verdächtige Personen, sondern alle Passantinnen und Passanten durchsuchen lassen“. Doch „dafür lagen in dem konkreten Fall nicht die notwendigen Voraussetzungen vor“, teilte die Polizei mit.