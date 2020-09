Einigung auf sechswöchige Testphase : Bundesliga findet wieder vor Zuschauern statt

Berlin Bund und Länder haben sich rechtzeitig zum Start der Fußball-Bundesliga auf einheitliche Regeln zur Fan-Rückkehr geeinigt. Die Grenze liegt bei 20 Prozent der Stadion-Kapazität.

Die Zeit der Geisterspiele ist in allen Stadien der Fußball-Bundesliga nach sechs trostlosen Monaten vorbei. Für DFL-Boss Christian Seifert steht dennoch fest: Diese 58. Saison der Fußball-Bundesliga wird „die anspruchsvollste und schwierigste Spielzeit in der Geschichte des professionellen Fußballs“. Wo in Frankfurt, Berlin oder Leipzig mittlerweile wieder Zuschauer – in begrenzter Zahl – ins Stadion gelassen wurden, mussten sie in anderen Bundesliga-Städten bisher noch vor den Toren bleiben. Doch das ändert sich nun. Die Chefs der Staatskanzleien verständigten sich am Dienstag zum Bundesliga-Start auf eine bundesweit einheitliche Regelung. Danach soll jetzt ein sechswöchiger Probebetrieb mit Spielen vor Zuschauern anlaufen. Maximal 20 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität sollen dabei ausgelastet werden dürfen. Für Borussia Mönchenglabach bedeutet das: 8500 Unterstützer im heimischen Stadion.