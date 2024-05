In Unterzahl Leipzig kassiert spätes 1:1 in Hoffenheim

RB Leipzig hat in Unterzahl einen Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim verspielt und damit den möglichen Sprung auf Rang drei der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Sachsen mussten sich am Freitagabend zum Auftakt des 32. Spieltages mit einem 1:1 (1:0) begnügen und bleiben mit 63 Punkten Tabellenvierter hinter dem VfB Stuttgart (64). Die Schwaben empfangen am Samstag den Tabellenzweiten Bayern München (69).