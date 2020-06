Bundesliga-Konferenz im Radio : Stimmen ohne Stimmung

Düsseldorf Auch sie geht nach der Corona-Pause weiter: Die gute, alte Radioreportage aus dem Stadion. Und auch wenn die Fan-Gesänge im Hintergrund fehlen, hört sie sich nicht wirklich anders an als vorher.

„Tooor in Leipzig“, ruft Thorsten vom Wege aus dem Radio. Und in den ersten Sekunden weiß man nicht, für wen. Man hört Klatschen, Motivationsrufe, ein bisschen Geschreie. Doch keine jubelnden Fans. Das ist das Neue bei den Radiokonferenzen bei „WDR2“, die natürlich auch trotz der Corona-Krise weiterlaufen. Dass die Fans nicht im Stadion sind, ist zwar nicht zu sehen. Aber es ist zu hören. Und so lässt sich auch nicht sofort erahnnen, wer getroffen hat, das Heimteam oder die Gastmannschaft. Kurz nach seinem Torschrei löst Kommentator vom Wege dann auf, „es ist der Ausgleich gefallen“, sagt der Radiokommentator, das 1:1 für Paderborn in der 92. Minute.