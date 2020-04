Laut Virologie-Professorin : Komplettes Team muss bei positivem Test in Bundesliga in Quarantäne

Komplettes Team muss bei positivem Test in Bundesliga in Quarantäne

München Anders als das DFL-Konezpt vorsieht, müsste nach Ansicht der Virologin Ulrike Protzer, die gesamte Mannschaft in Quarantäne, sollte ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet werden. Trotzdem hält sie eine Aufnahme des Spielbetriebs für machbar.

Corona-Infektionen bei möglichen Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga würden nach Meinung der Virologie-Professorin Ulrike Protzer zwingend eine komplette Team-Quarantäne erfordern. „Wenn es nach einem Bundesligaspiel einen Fall gibt, dann müssen die beiden Mannschaften in die Quarantäne“, sagte die zum Expertenrat von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gehörende Wissenschaftlerin in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Laut DFL-Konzept sollen bei möglichen Infektionen nur die jeweiligen Spieler in die häusliche Isolation geschickt werden.