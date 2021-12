Bundesliga kompakt : Bochum siegt beim FC Augsburg - Kölner Auswärtsschwäche hält an

Bochums Sebastian Polter. Foto: dpa/Matthias Balk

Bielefeld Dem 1. FC Köln ist auch im siebten Anlauf nicht der erste Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison gelungen. Der VfL Bochum setzt seinen Aufwärtstrend derweil fort. Auch Hoffenheim klettert weiter.

Arminia Bielefeld – 1. FC Köln 1:1 (0:1)

Auf die Derby-Party folgte der Kater: Dem 1. FC Köln ist auch im siebten Anlauf nicht der erste Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison gelungen. Eine Woche nach dem deutlichen Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach kam die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart auf der Alm über ein am Ende sogar schmeichelhaftes 1:1 (1:0) nicht hinaus.

Nach 14 Spielen beträgt der Abstand auf die Arminia und Abstiegsplatz 17 aber weiterhin neun Punkte. Die überzeugenden Bielefelder trauerten indes einer Chance auf den erst zweiten Saisonsieg nach, Relegationsrang 16 ist noch drei Punkte entfernt. Salih Özcan (17.) hatte die Kölner vor 8231 Zuschauern in Führung gebracht, der eingewechselte Brian Lasme (59.) glich aus.

FC Augsburg – VfL Bochum 2:3 (0:3)

Der VfL Bochum hat seinen Aufwärtstrend mit einer eindrucksvollen Leistung fortgesetzt. Durch ein 3:2 (3:0) im Geisterspiel beim in der Defensive phasenweise desolaten FC Augsburg gelang dem cleveren Aufsteiger der fünfte Sieg in den vergangenen sieben Spielen - der zweite auf des Gegners Platz.

Die starken Sebastian Polter (13., 45.+2) und Gerrit Holtmann (40.) sicherten der Mannschaft von Trainer Thomas Reis den verdienten Erfolg, der in der zweiten Halbzeit aber in Gefahr geriet: Der vor der Pause eingewechselte Michael Gregoritsch (57.) und Daniel Caligiuri (86., Foulelfmeter) verkürzten. In einer hektischen Schlussphase drängten die Gastgeber vergeblich auf den Ausgleich.

Für Augsburg, das nach schwachem Saisonstart zuletzt sieben Punkte aus vier Spielen geholt und dabei auch Bayern München besiegt hatte, ist die Niederlage ein schwerer Rückschlag. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl, die zuvor im eigenen Stadion viermal unbesiegt geblieben war, hängt mit nur 13 Punkten auf dem Relegationsplatz fest. Zudem verletzten sich Raphael Framberger und Andi Zeqiri.

Mainz 05 – VfL Wolfsburg 3:0 (2:0)

Der FSV Mainz 05 hat die Situation beim VfL Wolfsburg vor dem wichtigen Gruppenendspiel in der Champions League verschärft. Das Team von Cheftrainer Bo Svensson gewann am Samstag dank eines Traumstarts mit 3:0 (2:0) und schob sich damit in der Bundesliga-Tabelle am VfL vorbei. Jonathan Burkardt (2. Minute) und Anton Stach (4.) schafften vor 10 000 genehmigten Zuschauern schon früh eine Vorentscheidung. Für den Endstand sorgte Wolfsburgs Maxence Lacroix mit einem Eigentor (90.).

Für Wolfsburg kommt die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie zur Unzeit, weil am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das alles entscheidende Königsklassen-Spiel gegen den OSC Lille ansteht. Nur ein Sieg reicht fürs Weiterkommen. Trainer Florian Kohfeldt, der im heftigen Regen von Mainz ordentlich bedient war, dürfte dann auch einige Personalwechsel vornehmen. Die 05er haben nun 21 Punkte und damit mehr als die Hälfte der nötigen Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison standen die 05er bei sechs Zählern.

TSG Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 3:2 (2:1)

Die Siegesserie von Eintracht Frankfurt ist gleich in doppelter Hinsicht gerissen. Nach drei Dreiern in Folge unterlagen die Hessen am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2:3 (1:2) bei der immer besser in Schwung kommenden TSG Hoffenheim. Zudem verpasste die Eintracht den siebten Sieg nacheinander gegen die Kraichgauer.

Dennis Geiger (24.), Georginio Rutter (30.) sowie Diadie Samassekou (59.) trafen für die Hoffenheimer (23 Punkte), die in der Tabelle vorerst auf den vierten Platz kletterten und ihren Vorsprung auf Frankfurt (18 Zähler) ausbauten.

Die TSG feierte den dritten Sieg in Folge, zudem war es der fünfte Heimerfolg nacheinander. Daran änderten auch die Gegentore durch Rafael Borre (15.) und Goncalo Paciencia (72.) nichts.

(old/dör/sid/dpa)