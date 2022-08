Bundesliga kompakt : Union schlägt Hertha im Derby – Freiburg nicht zu stoppen

Berlin Der 1. FC Union Berlin hat das Derby gegen den Stadtrivalen Hertha BSC deutlich gewonnen – auch Freiburg feiert einen Auftaktsieg. Werder Bremen verpasst die drei Punkte bei der Rückkehr, während der VfL Bochum verliert.

1. FC Union - Hertha BSC 3:1 (1:0)

Rot-weiße Euphorie an der Alten Försterei: Union Berlin hat gleich zu Beginn der Bundesliga-Saison seine sportliche Vormachtstellung in der Hauptstadt untermauert und dem Rivalen Hertha BSC nach dem bitteren Pokal-Aus den nächsten herben Dämpfer versetzt. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer setzte sich mit 3:1 (1:0) durch und feierte so den nächsten Prestigesieg gegen die Hertha.