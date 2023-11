Bundesliga kompakt Union Berlin holt spät einen Punkt, Leipzig patzt

Marcel Sabitzer (30.), Nationalspieler Niclas Füllkrug (32.), Jamie Bynoe-Gittens (45.) und Donyell Malen (90.+7) schossen den BVB zum elften Pflichtspiel-Heimsieg gegen die Gladbacher in Serie und sorgten damit für einen erfolgreichen Start in die Wochen der Wahrheit. Am Dienstag steht das Champions-League-Spiel beim AC Mailand an, am Sonntag wartet Spitzenreiter Bayer Leverkusen.