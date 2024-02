Bundesliga kompakt Leipzig und Frankfurt mit Patzern, Heidenheim crasht Werder-Party

RB Leipzig kommt im neuen Jahr weiter nicht richtig in Schwung und geht angeschlagen in das Königsklassen-Duell mit Real Madrid. Drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den spanischen Rekordmeister kamen die Sachsen beim FC Augsburg nur zu einem 2:2 (1:1) und drohen in der Bundesliga den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren.