Bundesliga kompakt: FC Bayern wieder Tabellenführer – Wolfsburg überrollt Bochum​

München Der FC Bayern und der VfL Wolfsburg haben am Samstagnachmittag jeweils Kantersiege eingefahren. Derweil feiert der VfB Stuttgart einen Last-minute-Sieg.

FC Bayern München - FSV Mainz 05 6:2 (3:1)

Meister Bayern München hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zurückerobert. Durch das überzeugende 6:2 (3:1) gegen den FSV Mainz 05 überholte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit nunmehr 25 Punkten Union Berlin (23 Punkte), das am Sonntag Borussia Mönchengladbach empfängt. Seit dem fünften Spieltag hatten die Münchner nicht mehr auf Platz eins gestanden.

Wegbereiter zum sechsten Pflichtspielsieg in Serie war Serge Gnabry mit dem frühzeitigen 1:0 (5.), danach schloss Jamal Musiala eine der vielen guten Kombinationen der Bayern ab (28.). Kurz vor der Pause (43.) scheiterte Sadio Mane zunächst mit einem Foulelfmeter (nach Videobeweis) an FSV-Keeper Robin Zentner, verwandelte aber den Nachschuss.

Die Gäste ließen sich nie entmutigen: Silvan Widmer verkürzte noch vor der Pause (45.+4), nachdem Jonathan Burkardt wenige Augenblicke zuvor (45.+3) mit einem Foulelfmeter (nach Videobeweis) an Sven Ulreich gescheitert war. Die Münchner dominierten unbeirrt auch die zweite Halbzeit, in der Leon Goretzka (58.), der eingewechselte Mathys Tel (79.) und der Ex-Mainzer Eric Maxim Choupo-Moting (86.) trafen. Marcus Ingvartsen (82.) verkürzte nach einem Ulreich-Patzer.

VfB Stuttgart – FC Augsburg 2:1 (1:1)

VfL Wolfsburg – VfL Bochum 4:0 (2:0)

Die Niedersachsen, die im sechsten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen blieben, stellten schon in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Felix Nmecha (27.) traf per Kopfball nach Flanke von Kapitän Maximilian Arnold zur Führung. Acht Minuten später erhöhte Ridle Baku nach Vorarbeit von Patrick Wimmer. 13 Minuten nach Wiederbeginn stellte Felix Nmecha, erneut per Kopfball, auf 3:0. Der eingewechselte Jonas Wind (80.) sorgte für den Endstand.