Bundesliga kompakt Borussia Dortmund weiter im Aufwind – Köln bleibt auf einem Abstiegsplatz

Nach dem jüngsten Sieg in Darmstadt (3:0) nimmt Dortmund nun als Fünfter wieder Kurs auf die Champions-League-Plätze, auch die nächsten Aufgaben gegen den VfL Bochum und beim 1. FC Heidenheim wirken machbar. Wie ein Favorit trat der BVB in Köln allerdings erst in der zweiten Hälfte auf. Der FC wartet seit Anfang Dezember auf einen Sieg und steht weiter auf einem direkten Abstiegsplatz.